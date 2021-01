Nantes, Domenech: 'Mercato? Avrei voluto Maradona, ma è morto' (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il solito Domenech . Il tecnico francese, ora allenatore del Nantes , farà parlare sicuramente di sé dopo l'ultima conferenza stampa. Sì, perché il suo club ha incassato il rifiuto di Jean Lucas , ... Leggi su leggo (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il solito. Il tecnico francese, ora allenatore del, farà parlare sicuramente di sé dopo l'ultima conferenza stampa. Sì, perché il suo club ha incassato il rifiuto di Jean Lucas , ...

