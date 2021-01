Moratti al posto di Gallera: ecco la nuova giunta lombarda (Di sabato 9 gennaio 2021) Il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, presenta la nuova squadra di governo della Regione. Dopo giorni di trattative tra Lega e Forza Italia, il rimpasto ha sancito l'uscita di scena dell'ormai ex assessore al Welfare, Giulio Gallera, in quota Forza Italia, insieme ad altri due assessori leghisti - Silvia Piani e Martina Cambiaghi - e l'ingresso di nomi di peso, come l'ex sindaco di Milano, Letizia Moratti, e i due esponenti del Carroccio, Alessandra Locatelli, già ministro del primo governo Conte, e Guido Guidesi, allora sottosegretario.Giulio Gallera non avrà alcun incarico nella nuova giunta della Lombardia. "Giulio Gallera ha svolto un lavoro molto pesante, era particolarmente stanco e quindi ha condiviso l'avvicendamento", ha detto Fontana. Il governatore ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 9 gennaio 2021) Il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, presenta lasquadra di governo della Regione. Dopo giorni di trattative tra Lega e Forza Italia, il rimpasto ha sancito l'uscita di scena dell'ormai ex assessore al Welfare, Giulio, in quota Forza Italia, insieme ad altri due assessori leghisti - Silvia Piani e Martina Cambiaghi - e l'ingresso di nomi di peso, come l'ex sindaco di Milano, Letizia, e i due esponenti del Carroccio, Alessandra Locatelli, già ministro del primo governo Conte, e Guido Guidesi, allora sottosegretario.Giulionon avrà alcun incarico nelladella Lombardia. "Giulioha svolto un lavoro molto pesante, era particolarmente stanco e quindi ha condiviso l'avvicendamento", ha detto Fontana. Il governatore ...

ilpost : Chi ha preso il posto di chi, nel governo regionale della Lombardia - pfmajorino : Letizia Moratti dovrebbe essere la sostituta di #Gallera, grazie all'intervento di #Salvini . Con Fontana e c. che… - GTalamoni : RT @Iperbole_: E quindi al posto di Gallera al Welfare e Sanità di Regione Lombardia va lei, Letizia #Moratti, condannata in via definitiva… - 63_spinelli : RT @GrandePinguino: #Trump non ha perso le elezioni. Cede il posto a #Biden perché è stanco. #Gallera #Lombardia #Moratti - amoreandrea84 : RT @Iperbole_: E quindi al posto di Gallera al Welfare e Sanità di Regione Lombardia va lei, Letizia #Moratti, condannata in via definitiva… -