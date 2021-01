Montella, non mandano i figli a scuola: tre genitori denunciati dai carabinieri (Di venerdì 8 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMontella (Av) – Nell’ambito dei servizi finalizzati al contrasto della dispersione scolastica, i carabinieri della Compagnia di Montella hanno effettuato una serie di mirati controlli presso le scuole primarie e secondarie, ricadenti nel territorio di competenza. Le attività, poste in essere in stretta collaborazione con i dirigenti degli istituti scolastici, hanno confermato che tale fenomeno fortunatamente è poco diffuso: la quasi totalità degli studenti soggetti all’obbligo dell’istruzione frequentano regolarmente le lezioni. All’esito delle verifiche, i carabinieri della Stazione di Montella hanno denunciato in stato di libertà tre genitori che, senza giustificato motivo, omettevano di far impartire ai propri figli l’istruzione ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 8 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) – Nell’ambito dei servizi finalizzati al contrasto della dispersione scolastica, idella Compagnia dihanno effettuato una serie di mirati controlli presso le scuole primarie e secondarie, ricadenti nel territorio di competenza. Le attività, poste in essere in stretta collaborazione con i dirigenti degli istituti scolastici, hanno confermato che tale fenomeno fortunatamente è poco diffuso: la quasi totalità degli studenti soggetti all’obbligo dell’istruzione frequentano regolarmente le lezioni. All’esito delle verifiche, idella Stazione dihanno denunciato in stato di libertà treche, senza giustificato motivo, omettevano di far impartire ai propril’istruzione ...

Ultime Notizie dalla rete : Montella non “E’ un dipendente”: ACF reintegra Tonarelli, aveva lavorato con Montella e Sousa Viola News NON MANDANO I FIGLI A SCUOLA: TRE GENITORI DENUNCIATI DAI CARABINIERI

