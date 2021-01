Mobilità, docenti di ruolo “ingabbiati”: chi ha il vincolo triennale e chi quello quinquennale (Di venerdì 8 gennaio 2021) Mobilità e vincoli temporali: quando si applica il vincolo triennale e quando il vincolo quinquennale. Ecco le indicazioni finora disponibili per la domanda di Mobilità per l'anno scolastico 2021/22. Il contratto è triennale, questo è l'ultimo anno di applicazione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 8 gennaio 2021)e vincoli temporali: quando si applica ile quando il. Ecco le indicazioni finora disponibili per la domanda diper l'anno scolastico 2021/22. Il contratto è, questo è l'ultimo anno di applicazione. L'articolo .

orizzontescuola : Mobilità, docenti di ruolo “ingabbiati”: chi ha il vincolo triennale e chi quello quinquennale - sanctus87 : @cislscuola @fattoquotidiano @orizzontescuola @TecnicaScuola @Tuttoscuola Spero che si possa anche toccare il tema… - enzosaracco1 : @GiovanniToti CHI APRE LA PORTA DI UNA SCUOLA, CHIUDE UNA PRIGIONE. (Victor Hugo) a quei tempi non c’era la pandem… - PacificoTweet : Mobilità docenti, si riduce al 25% la quota per i trasferimenti interprovinciali: più difficile il ricongiungimento… - PacificoTweet : Mobilità docenti 2021, si riduce al 25% la quota dei trasferimenti per l’anno prossimo per colpa del contratto inte… -

Ultime Notizie dalla rete : Mobilità docenti Università Popolare degli Studi di Milano: webinar su intelligenza artificiale, micro mobilità e 5G Fortune Italia