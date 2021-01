Miracoli dal cielo | The good doctor o il Louvre? La tv dell’8 gennaio

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Per la prima serata in tv, venerdì 8su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il film “dal”. La vera storia della famiglia Beam: Christy e Kevin conducono una vita serena, hanno tre bellissime figlie, vivono in un’ atmosfera familiare armoniosa ed hanno una profonda fede religiosa. Quando però a una delle figlie, Annabel, viene diagnosticato un raro e gravissimo disturbo digestivo che non risulta per il momento curabile, tutto cambia: solo un miracolo potrà salvarla. Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “The”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “In prima linea”: la nuova relazione tra Lea e Shaun viene messa a dura prova da un’emergenza sanitaria che coglie tutti impreparati. Park è costretto a rimandare il suo ritorno a Phoenix… Su Canale5 alle 21.35 ...