Miracoli dal cielo | il film con Jennifer Garner stasera su Rai1

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Va in ondasualle 21:25 ildrammaticodal, cone Martin Henderson, tratto da una storia vera.su, in prima serata, va in ondadal, ildrammatico con, Kylie Rogers, Martin Henderson, diretto da Patricia Riggen nel 2016. Tratto dal libro omonimo di Christy Beam, è la storia realmente accaduta alla figlia più piccola della scrittrice: Christy e Kevin conducono una vita serena, hanno tre bellissime figlie, vivono in un'atmosfera familiare armoniosa e hanno una profonda fede religiosa. Quando però a una delle figlie, Annabel, viene diagnosticato un raro e ...