Ministro Bellanova verso le dimissioni | “Tempo finito | Governo al capolinea” 

Leggi su inews24

(Di venerdì 8 gennaio 2021)pronta a dimettersi: l’annuncio è giunto quest’oggi direttamente dalla ministra a Rai 2. E ora non si escludono possibili terremoti per l’interoin arrivo per Teresadelle politiche agricole alimentari e forestali. Ad annunciarlo è la stessa referente intervenuta quest’oggi a Rai 2. In totale disaccordo cole L'articolo proviene da Inews.it.