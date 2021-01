Minacciò tecnico del consorzio di bonifica durante sopralluogo | condannato titolare caseificio

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta –ildeldiche si era recato sul suo fondo con i carabinieri a controllare i danni provocati dalla opere di sbancamento del terreno alla canalette che trasportano l’acqua per l’irrigazione dei campi. Per questo motivo il giudice monocratico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) Giovanni Caparco haa sei mesi di carcere per resistenza a pubblico ufficiale, con pena sospesa, Carlo Cilento,nel comune di Cellole di un importanteindustriale per la produzione e la vendita della mozzarella di bufala campana dop, che esporta il prodotto tipico in tutto il Mondo. I fatti risalgono al 23 agosto 2018, quando ildel ...