Milik, l’agente: “Arek si è comportato da professionista, il Napoli l’ha messo fuori rosa” (Di venerdì 8 gennaio 2021) Milik, l’agente parla della sua situazione in azzurro l’agente di Arek Milik, Fabrizio De Vecchi, ha rilasciato un’intervista al quotidiano spagnolo AS dove ha parlato … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 8 gennaio 2021)parla della sua situazione in azzurrodi, Fabrizio De Vecchi, ha rilasciato un’intervista al quotidiano spagnolo AS dove ha parlato … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

sscalcionapoli1 : Milik, l'agente ad AS: 'Napoli chiede troppo, ho la sensazione che preferisca perderlo a zero' #calciomercato - allgoalsnapoli : Milik, l'agente ad AS: 'Napoli chiede troppi soldi, ho la sensazione che si preferisca perderlo a zero'… - GoldelNapoli : L’agente di Milik: “Nessuna squadra offre ciò che chiede il Napoli” - sportli26181512 : Milik, parla l'intermediario: 'Non escludo il ritorno di Juve e Roma': Fabrizio De Vecchi, collaboratore dell’agent… - susydigennaro : RT @napolimagazine: MILIK - L'agente ad AS: 'Atletico? Il Napoli ha respinto l'offerta, Arek si è comportato da professionista, sul mancato… -

Ultime Notizie dalla rete : Milik l’agente Milik alla Juve? Ipotesi scambio con Romero, l’agente: “È difficile, ha mercato” Forza Napoli