Milano, Albertini boccia il centrodestra: “Sala ha già vinto” (Di venerdì 8 gennaio 2021) MILANO – “Beppe Sala ha molte probabilità di essere rieletto. Con 10 anni di mandato si può preparare a consegnare il suo nome alla storia“. Parola di Gabriele Albertini, ex sindaco di Milano (anche lui per due mandati, ndr) che a pochi mesi dalle prossime comunali non nasconde l’apprezzamento, nonostante il diverso orientamento politico, per l’operato dell’attuale amministrazione: “Dei tre sindaci che sono venuti dopo di me- continua- considero Sala non solo il migliore ma anche quello più sintonizzato con la mia personale visione del mondo”. Anche se, per Albertini, “la sua è stata una ricandidatura di servizio, su basi non tanto di entusiasmo ma di dovere compiuto, quasi un adempimento a un obbligo deontologico”. Leggi su dire (Di venerdì 8 gennaio 2021) MILANO – “Beppe Sala ha molte probabilità di essere rieletto. Con 10 anni di mandato si può preparare a consegnare il suo nome alla storia“. Parola di Gabriele Albertini, ex sindaco di Milano (anche lui per due mandati, ndr) che a pochi mesi dalle prossime comunali non nasconde l’apprezzamento, nonostante il diverso orientamento politico, per l’operato dell’attuale amministrazione: “Dei tre sindaci che sono venuti dopo di me- continua- considero Sala non solo il migliore ma anche quello più sintonizzato con la mia personale visione del mondo”. Anche se, per Albertini, “la sua è stata una ricandidatura di servizio, su basi non tanto di entusiasmo ma di dovere compiuto, quasi un adempimento a un obbligo deontologico”.

