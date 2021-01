Milan, Pioli: “Torino ha ritrovato fiducia ma saremo determinati nonostante le defezioni” (Di venerdì 8 gennaio 2021) La sconfitta con la Juventus è già alle spalle del Milan di Stefano Pioli, pronto a tornare in campo sabato alle 20.45 per il primo atto della doppia sfida casalinga contro il Torino. Si parte col match della 17° giornata di Serie A, per il quale si è svolta la conferenza stampa della vigilia di Stefano Pioli. Queste tutte le parole del Mister, trasmesse in diretta da Milanello su AC Milan Official App e Milan TV: "VERSO Milan-Torino"È un avversario che ha avuto difficoltà iniziali, ma è normale con un nuovo allenatore che porta nuove idee e nuovi concetti. Adesso stanno trovando più fiducia e hanno più consapevolezza in campo, sono un avversario che ha convinzione ed è da rispettare. Avranno tante motivazioni e tanti ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 8 gennaio 2021) La sconfitta con la Juventus è già alle spalle deldi Stefano, pronto a tornare in campo sabato alle 20.45 per il primo atto della doppia sfida casalinga contro il. Si parte col match della 17° giornata di Serie A, per il quale si è svolta la conferenza stampa della vigilia di Stefano. Queste tutte le parole del Mister, trasmesse in diretta daello su ACOfficial App eTV: "VERSO"È un avversario che ha avuto difficoltà iniziali, ma è normale con un nuovo allenatore che porta nuove idee e nuovi concetti. Adesso stanno trovando piùe hanno più consapevolezza in campo, sono un avversario che ha convinzione ed è da rispettare. Avranno tante motivazioni e tanti ...

