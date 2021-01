Milan, niente da fare: Ibrahimovic assente contro il Torino (Di venerdì 8 gennaio 2021) Zlatan Ibrahimovic si è allenato parzialmente in gruppo ma non ci sarà per la traserta contro il Torino. Ecco le parole di Pioli Zlatan Ibrahimovic si è allenato parzialemnte in gruppo ma Stefano Pioli, in conferenza stampa, conferma la sua esclusione per la gara contro il Torino. «Ibrahimovic sta seguendo il suo programma, oggi era stabilito che avrebbe potuto fare uno spezzone di allenamento con i compagni ma dubito che potrà essere disponibile contro il Torino». LEGGI LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE SU MilanNEWS24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 8 gennaio 2021) Zlatansi è allenato parzialmente in gruppo ma non ci sarà per la trasertail. Ecco le parole di Pioli Zlatansi è allenato parzialemnte in gruppo ma Stefano Pioli, in conferenza stampa, conferma la sua esclusione per la garail. «sta seguendo il suo programma, oggi era stabilito che avrebbe potutouno spezzone di allenamento con i compagni ma dubito che potrà essere disponibileil». LEGGI LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE SUNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

