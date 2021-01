Milan, Bennacer eletto calciatore maghrebino dell’anno da France Football (Di venerdì 8 gennaio 2021) Ismail Bennacer è stato eletto da France Football come miglior giocatore maghrebino dell’anno 2020. Il centrocampista algerino si è aggiudicato il premio – giunto alla settima edizione – precedendo due mostri sacri del calcio nordafricano come Hakim Ziyech e Riyad Mahrez: a ventitré anni è l’ennesima consacrazione per il mediano del Milan, al momento infortunato. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 8 gennaio 2021) Ismailè statodacome miglior giocatore2020. Il centrocampista algerino si è aggiudicato il premio – giunto alla settima edizione – precedendo due mostri sacri del calcio nordafricano come Hakim Ziyech e Riyad Mahrez: a ventitré anni è l’ennesima consacrazione per il mediano del, al momento infortunato. SportFace.

