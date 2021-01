Migranti, il Covid ha bloccato gli arrivi in tutta Europa. Ma non in Italia: da noi sono triplicati (Di venerdì 8 gennaio 2021) A causa del Covid calano gli arrivi di Migranti in Europa. Triplicano, però, quelli attraverso la rotta del Mediterraneo centrale. Vale a dire quelli che hanno come approdo quasi esclusivo l’Italia. A rivelarlo è il rapporto Frontex sul 2020, dal quale emerge anche che quest’anno sono arrivati molti più maschi adulti degli altri anni. Moltissimi provengono dalla Tunisia. Insomma, l’agenzia europea per le frontiere esterne non fa che certificare quello che in Italia era già sotto gli occhi di tutti. Delmastro: “Grazie a Conte, Di Maio e Boldrini” “Più che triplicati gli sbarchi nel 2020! Sarà la soluzione della sinistra alla pandemia? Grazie Conte, grazie Di Maio, grazie Lamorgese, grazie Boldrini!”, ha commentato il deputato di FdI, Andrea Delmastro, ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 8 gennaio 2021) A causa delcalano glidiin. Triplicano, però, quelli attraverso la rotta del Mediterraneo centrale. Vale a dire quelli che hanno come approdo quasi esclusivo l’. A rivelarlo è il rapporto Frontex sul 2020, dal quale emerge anche che quest’annoarrivati molti più maschi adulti degli altri anni. Moltissimi provengono dalla Tunisia. Insomma, l’agenzia europea per le frontiere esterne non fa che certificare quello che inera già sotto gli occhi di tutti. Delmastro: “Grazie a Conte, Di Maio e Boldrini” “Più chegli sbarchi nel 2020! Sarà la soluzione della sinistra alla pandemia? Grazie Conte, grazie Di Maio, grazie Lamorgese, grazie Boldrini!”, ha commentato il deputato di FdI, Andrea Delmastro, ...

RedattoreSocial : #Covid, la pandemia fa crescere l’audience delle tv generaliste. E non si parla più di #migranti - hadeler49 : RT @GiancarloDeRisi: Italia allo sbando. Dal 2007 al 2017 tagliati 70mila posti letto e 170 ospedali per aprire 9.282 centri di accoglienza… - Lucia25443382 : RT @GiancarloDeRisi: Italia allo sbando. Dal 2007 al 2017 tagliati 70mila posti letto e 170 ospedali per aprire 9.282 centri di accoglienza… - LucaErma : Anche per una questione sanitaria in piena emergenza Covid, sarebbe il caso di dare un alloggio e un tetto sicuro a… - sestonovanta : RT @GiancarloDeRisi: Italia allo sbando. Dal 2007 al 2017 tagliati 70mila posti letto e 170 ospedali per aprire 9.282 centri di accoglienza… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti Covid Covid: Rocca, vaccino per i migranti è prioritario ANSA Nuova Europa Udienza sul caso Open Arms: le Ong preparano la vendetta

Domani prima udienza preliminare sul caso Open Arms a Palermo, l'Ong: "Noi ci saremo, violati i diritti". Salvini già presente nel capoluogo siciliano: "Ho fatto il mio dovere" Partirà domani all'inte ...

Migranti: Frontex, nel 2020 triplicato flusso sulla rotta del Mediterraneo centrale

Nel 2020 sono triplicati i migranti irregolari sulla rotta del Mediterraneo centrale. Questo secondo i dati preliminari raccolti da ...

Domani prima udienza preliminare sul caso Open Arms a Palermo, l'Ong: "Noi ci saremo, violati i diritti". Salvini già presente nel capoluogo siciliano: "Ho fatto il mio dovere" Partirà domani all'inte ...Nel 2020 sono triplicati i migranti irregolari sulla rotta del Mediterraneo centrale. Questo secondo i dati preliminari raccolti da ...