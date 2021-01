Meteo Italia verso il 23 gennaio | gran trambusto e gran GELO a est

Leggi su meteogiornale

(Di venerdì 8 gennaio 2021) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI I modelli matematici di previsione stanno cercando di offrirci una panoramica su quelle che potrebbero essere le condizioniclimatiche da metàin poi. Per il momento, dobbiamo dirlo, non è ancora ben chiaro cosa potrebbe accadere. Dobbiamo partire da alcuni punti fermi, in primis dalche andrà a colpire l’Europa orientale. L’aria gelida, associabile direttamente a un lobo del Vortice Polare, dovrebbe invadere con decisione la Russia occidentale, la Scandinavia e a seguire l’intero comparto orientale del vecchio continente. Non solo, alcune emissioni modellistiche hanno mostrato l’espansione su parte dell’Europa centrale e influenze più o meno consistenti anche in. L’altro elemento da considerare è il posizionamento dell’Alta Pressione ...