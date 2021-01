METEO Italia. Ondata di forte maltempo nel weekend, altra neve. Ecco le novità (Di venerdì 8 gennaio 2021) METEO SINO AL 13 GENNAIO 2021, ANALISI E PREVISIONE Un flusso di correnti perturbate occidentali continua a coinvolgere l’Italia, nell’ambito di una vasta circolazione depressionaria che tiene sotto scacco tutta Europa, spingendosi fin verso il Mediterraneo. Fredde correnti nord-orientali affluiscono sulle regioni settentrionali Italiane, scontrandosi con correnti occidentali instabili che invece interessano il Sud Italia. Impulsi perturbati, provenienti dalla Penisola Iberica, coinvolgono parte dell’Italia Centro-Meridionale con nuove piogge e nevicate. In questa fase il flusso freddo artico, pur lambendo ancora il Nord Italia, scivola più ad ovest verso la Spagna e l’Africa nord-occidentale, attivando quei contrasti necessari allo sviluppo delle perturbazioni. Il ... Leggi su meteogiornale (Di venerdì 8 gennaio 2021)SINO AL 13 GENNAIO 2021, ANALISI E PREVISIONE Un flusso di correnti perturbate occidentali continua a coinvolgere l’, nell’ambito di una vasta circolazione depressionaria che tiene sotto scacco tutta Europa, spingendosi fin verso il Mediterraneo. Fredde correnti nord-orientali affluiscono sulle regioni settentrionaline, scontrandosi con correnti occidentali instabili che invece interessano il Sud. Impulsi perturbati, provenienti dalla Penisola Iberica, coinvolgono parte dell’Centro-Meridionale con nuove piogge e nevicate. In questa fase il flusso freddo artico, pur lambendo ancora il Nord, scivola più ad ovest verso la Spagna e l’Africa nord-occidentale, attivando quei contrasti necessari allo sviluppo delle perturbazioni. Il ...

