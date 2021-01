Mercedes, nel cruscotto c’è un maxi schermo da cinema (Di venerdì 8 gennaio 2021) La Casa di Stoccarda ha presentato al Ces 2021 l’MBUX Hyperscreen: lo schermo più grande e più intelligente mai adottato di serie su una Mercedes. Sarà presentato in anteprima entro la fine del 2021 sulla EQS, la prossima berlina elettrica della Stella di Stoccarda dall’autonomia elettrica di circa 700 chilometri. Che cos’è MBUX Hyperscreen L’iperschermo MBUX (Mercedes-Benz User eXperience) diventerà il fulcro dell’attenzione di tutti gli occupanti. Ma anche centro di comando e naturalmente cuore dell’intertainment. L’idea alla base è che lo schermo mostri solo il necessario e nel momento in cui ce ne sia bisogno. Le funzioni non si cercano, ma grazie all’intelligenza artificiale si attivano quando c’è bisogno. A quelle standard se ne aggiungono, per ora, 20: dal programma di massaggio, al promemoria ... Leggi su wired (Di venerdì 8 gennaio 2021) La Casa di Stoccarda ha presentato al Ces 2021 l’MBUX Hyperscreen: lopiù grande e più intelligente mai adottato di serie su una. Sarà presentato in anteprima entro la fine del 2021 sulla EQS, la prossima berlina elettrica della Stella di Stoccarda dall’autonomia elettrica di circa 700 chilometri. Che cos’è MBUX Hyperscreen L’iperMBUX (-Benz User eXperience) diventerà il fulcro dell’attenzione di tutti gli occupanti. Ma anche centro di comando e naturalmente cuore dell’intertainment. L’idea alla base è che lomostri solo il necessario e nel momento in cui ce ne sia bisogno. Le funzioni non si cercano, ma grazie all’intelligenza artificiale si attivano quando c’è bisogno. A quelle standard se ne aggiungono, per ora, 20: dal programma di massaggio, al promemoria ...

