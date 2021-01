Mentana: social censurano Trump? Da liberale direi no, ma tutti invochiamo stop nei confronti di propagatori di fake news - (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il direttore del Tg La7 Enrico Mentana spiega così, interpellato dall'Adnkronos, la sua posizione in merito all'infuocato dibattito che sta accompagnando la sospensione dai social di Donald Trump, in ... Leggi su primaonline (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il direttore del Tg La7 Enricospiega così, interpellato dall'Adnkronos, la sua posizione in merito all'infuocato dibattito che sta accompagnando la sospensione daidi Donald, in ...

