Medici di famiglia in campo per il vaccino Regione Lombardia: siglato l’accordo (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il loro impegno, che sarà su base volontaria, partirà «non appena sarà disponibile il vaccino anti Covid di Moderna e l’obiettivo è di arrivare a vaccinare entro fine ottobre circa 5 milioni di Lombardia». Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il loro impegno, che sarà su base volontaria, partirà «non appena sarà disponibile ilanti Covid di Moderna e l’obiettivo è di arrivare a vaccinare entro fine ottobre circa 5 milioni di».

matteosalvinimi : Qui Milano, Palazzo Lombardia. Lancio un appello affinché nella campagna vaccinale vengano coinvolti i medici di fa… - giorgio_gori : Leggo di padiglioni, bandi per medici, app... Tutto ok, ma perché non si parte dalla rete dei medici di famiglia?… - Moon13_me : RT @Adnkronos: #Covid #Lombardia, accordo con #medicifamiglia: premi a chi vaccina di più - webecodibergamo : Medici di famiglia in campo per il vaccino Regione Lombardia: siglato l’accordo - LuceverdeMilano : RT @AnsaLombardia: Accordo Lombardia-medici di famiglia per fare vaccino. Corti(Fimmg), obiettivo 5 milioni persone per fine ottobre | #ANS… -