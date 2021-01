Maticmind | Filippo Monticelli nuovo amministratore delegato

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 8 gennaio 2021) MILANO (ITALPRESS) –è stato nominato dall’assemblea degli azionistie direttore generale di, raccogliendo il testimone dal precedente Ad Luciano Zamuner, che rimarrà all’interno della società in qualità di azionista e in veste di vice presidente Esecutivo. L’azienda, guidata da Carmine Saladino, presidente e azionista di riferimento, è in decisa crescita negli ultimi anni e punta a rafforzare ulteriormente grazie ad investimenti mirati la sua posizione di leader sul mercato italiano dell’ICT., classe 1970, ha iniziato la sua carriera nel 1995 in Ascom, e dopo aver maturato esperienze in altri contesti aziendali, è arrivato inper la prima volta nel 2009 assumendo la carica di Marketing & ...