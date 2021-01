Maria De Filippi spiazzata a C’è posta per te per il dialetto di un’anziana signora pugliese (Video) (Di venerdì 8 gennaio 2021) Ormai manca davvero poco. Dopo tanti sottopancia e promo ad annunciare l’atteso ritorno, Maria De Filippi sembra pronta, anzi prontissima, a riportare in tv l’amato “figlio televisivo” C’è posta per te. La prima puntata dell’edizione numero 24, infatti, andrà in onda sabato 9 gennaio 2021, in prima serata su Canale 5, e, già da ora, le anticipazioni sul debutto preannunciano sì ospiti vip, ma anche qualche divertente momento tra le storie. Maria De Filippi spiazzata a C’è posta per te per il dialetto di un’anziana signora pugliese Stando al Video diffuso sui social di C’è posta per te, nella prima puntata di sabato 9 gennaio anche la stessa Maria De ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 8 gennaio 2021) Ormai manca davvero poco. Dopo tanti sottopancia e promo ad annunciare l’atteso ritorno,Desembra pronta, anzi prontissima, a riportare in tv l’amato “figlio televisivo” C’èper te. La prima puntata dell’edizione numero 24, infatti, andrà in onda sabato 9 gennaio 2021, in prima serata su Canale 5, e, già da ora, le anticipazioni sul debutto preannunciano sì ospiti vip, ma anche qualche divertente momento tra le storie.Dea C’èper te per ildiStando aldiffuso sui social di C’èper te, nella prima puntata di sabato 9 gennaio anche la stessaDe ...

