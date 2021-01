Maria Chindamo sbranata dai maiali? La famiglia dubita delle parole del pentito Cossidente (Di venerdì 8 gennaio 2021) Maria Chindamo news: la famiglia dell’imprenditrice sequestrata e uccisa nel 2016 è sconvolta. Ancora sotto shock per avere appreso dai media quanto dichiarato dal collaboratore di giustizia di Potenza Antonio Cossidente, ex boss del clan dei Basilischi. Lo riporta anche l’Ansa: «Maria Chindamo, secondo quanto ha riferito Cossidente, sarebbe stata uccisa per punizione perché si sarebbe rifiutata di cedere un terreno a Salvatore Ascone, indagato per l’omicidio dell’imprenditrice.». parole la cui attendibilità è ora al vaglio della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro. Maria Chindamo news pentito Cossidente: la famiglia è sconvolta parole che ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 8 gennaio 2021)news: ladell’imprenditrice sequestrata e uccisa nel 2016 è sconvolta. Ancora sotto shock per avere appreso dai media quanto dichiarato dal collaboratore di giustizia di Potenza Antonio, ex boss del clan dei Basilischi. Lo riporta anche l’Ansa: «, secondo quanto ha riferito, sarebbe stata uccisa per punizione perché si sarebbe rifiutata di cedere un terreno a Salvatore Ascone, indagato per l’omicidio dell’imprenditrice.».la cui attendibilità è ora al vaglio della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro.news: laè sconvoltache ...

petergomezblog : “Maria Chindamo è stata macinata col trattore o data in pasto ai maiali”: le rivelazioni di un pentito sull’imprend… - Corriere : «Maria Chindamo? Uccisa, triturata e data in pasto ai maiali» - Agenzia_Ansa : Rivelazioni di un pentito sull'imprenditrice calabrese scomparsa: 'uccisa e fatta a pezzi'. Il corpo di Maria… - giacomogiunta : RT @chepensatefa72: A proposito di donne. Si chiamava Maria Chindamo, giovane impenditrice, è stata macinata col trattore e data in pasto… - lightmoon972 : RT @chepensatefa72: A proposito di donne. Si chiamava Maria Chindamo, giovane impenditrice, è stata macinata col trattore e data in pasto… -