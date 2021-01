Marco Travaglio | età | altezza | peso | moglie | il figlio cantante | la figlia | la lunga carriera

Leggi su tuttivip

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Dire cheha dato un contributo fondamentale al rinnovamento del giornalismo italiano non è affatto esagerato. Col Fatto quotidiano il segmento dell’inchiesta ha avuto uno slancio definitivo, andando a fare le pulci tra i fatti nei palazzi del potere politico ed economico. Il tutto fondato sulla non appartenenza politica del quotidiano a un partito o schieramento politico. Lagiornalistica diè lunghissima e ‘condita’ da nomi importanti che ha incrociato nelle redazioni. Tutto è cominciato dopo il liceo e la laurea in Lettere moderne all’università di Torino. Ma era giornalista pubblicista già prima, nel 1986, avendo collaborato come freelance con diverse testate. La strada, insomma, l’aveva già scelta....