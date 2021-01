Marco Mengoni | dopo il dolore una nuova vita ha inizio | l’annuncio ufficiale

Leggi su youmovies

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.il grandeche ha vissuto può iniziare una: eccodel nuovo singolo. Chi c’è con lui?è tornato.un silenzio che durava da quasi due anni, in uno strano 2020 in cui tantissimi cantanti hanno deciso come lui di fermarsi, per chiudersi in studio