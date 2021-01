Mara Maionchi a La Confessione Nove di Peter Gomez | “Morgan escluso da Sanremo? Che peccato! Geniale | ma pieno di difetti | è destinato a non essere compreso”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 gennaio 2021) “da? CheL’uomo è, madi: ènon capito”. Così, ospite dia ‘La’, in onda venerdì 8 gennaio alle 22.45 su, ha commentato l’esclusione di Marco Castoldi dalla kermesse sanremese, prima come cantante in gara e poi anche come giurato perGiovani. La produttrice discografica ha ribadito che, secondo lei, è stato il migliore giudice di X-Factor “perché lui è capace, racconta cose bellissime, storie di dischi fantastici: non sai se sono vere o no, ma non te ne importa niente – ha ...