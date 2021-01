Manila Nazzaro, vero dramma per lei: “Ecco cosa mi hanno consigliato” (Di venerdì 8 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Manila Nazzaro ha voluto raccontare il suo dramma. Le sue parole commosse e toccanti non possono certo passare inosservate. Manila Nazzaro non sta vivendo un periodo troppo semplice. A spiegare le motivazioni è stato lei stessa con un annuncio sui social network, dov’è sempre molto attiva e presente. La donna infatti ha perso un figlio Leggi su youmovies (Di venerdì 8 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ha voluto raccontare il suo. Le sue parole commosse e toccanti non possono certo passare inosservate.non sta vivendo un periodo troppo semplice. A spiegare le motivazioni è stato lei stessa con un annuncio sui social network, dov’è sempre molto attiva e presente. La donna infatti ha perso un figlio

VanityFairIt : La conduttrice parla del figlio che ha perso lo scorso novembre: «Mi è stato consigliato di non parlarne, questo ha… - IsaeChia : #ManilaNazzaro ospite a ‘#Verissimo’ racconta per la prima volta il dramma della perdita del figlio che aspettava d… - zazoomblog : Manila Nazzaro: Quando ho scoperto che il cuore del mio bambino non batteva più - #Manila #Nazzaro: #Quando… - zazoomblog : Il dolore di Manila Nazzaro a Verissimo dopo la perdita del bambino: Mi sento svuotata. La reazione di Silvia Toffa… - zazoomblog : Manila Nazzaro: Quando ho scoperto che il cuore del mio bambino non batteva più - #Manila #Nazzaro: #Quando… -