Manila Nazzaro a Verissimo racconta dell’aborto, il non volere accettare la perdita del figlio (Foto) (Di venerdì 8 gennaio 2021) Nei giorni scorsi Manila Nazzaro ha confidato sui social dell’aborto, il dolore di avere perso suo figlio, il bambino che tanto desideravano lei e Lorenzo Amoruso; domani l’ex Miss Italia sarà ospite nello studio di Verissimo (Foto). In un primo momento Manila Nazzaro non ha raccontato nulla, le era stato consigliato per dimenticare magari in fretta, invece dopo il post è pronta a raccontare. Una perdita che desidera condividere per fare una carezza alle altre donne, alle altre coppie, è ciò ci cui ha bisogno anche lei. In esclusiva a Verissimo Manila spiega che un figlio sarebbe stato il frutto di una ripartenza. E’ diventato invece un dramma con un ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 8 gennaio 2021) Nei giorni scorsiha confidato sui social, il dolore di avere perso suo, il bambino che tanto desideravano lei e Lorenzo Amoruso; domani l’ex Miss Italia sarà ospite nello studio di). In un primo momentonon hato nulla, le era stato consigliato per dimenticare magari in fretta, invece dopo il post è pronta are. Unache desidera condividere per fare una carezza alle altre donne, alle altre coppie, è ciò ci cui ha bisogno anche lei. In esclusiva aspiega che unsarebbe stato il frutto di una ripartenza. E’ diventato invece un dramma con un ...

