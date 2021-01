'Mamma, mi servono i soldi per il vaccino anti covid': l'ultima truffa dei banditi a Milano (Di venerdì 8 gennaio 2021) truffatrici in azione giovedì mattina a Milano. A cadere nella rete dei banditi è stata un'anziana di 77 anni, che vive al Gallaratese, che è stata derubata di soldi e gioielli, praticamente tutto ciò ... Leggi su milanotoday (Di venerdì 8 gennaio 2021)trici in azione giovedì mattina a. A cadere nella rete deiè stata un'anziana di 77 anni, che vive al Gallaratese, che è stata derubata die gioielli, praticamente tutto ciò ...

