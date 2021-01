Malignant | il film di James Wan vietato ai minori | ecco perché

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Il nuovo progetto originale scritto e diretto daWan saràche sancisce il ritorno del regista di Aquaman all'horroraiè sicuramente uno deipiù attesi del 2021. Il titolo sancisce il ritorno diWan alla regia e saràaia causa dell'alto tasso di violenza. In effetti, questa notizia riportata da Slashè una delle poche cose note relativamente a. Nel corso della sua carriera,Wan ha legato il suo nome alla collaborazione con Leigh Whannell per la saga di Saw e quella di Insidious, prodotta da Blumhouse Productions, per il settimo capitolo di Fast & Furious, per aver diretto ...