Maicon torna in Italia: le foto dell'arrivo a Fiumicino (Di venerdì 8 gennaio 2021) Maicon torna in Italia, sì proprio lui, l'ex terzino di Inter e Roma. Il brasiliano giocherà in Serie D, nel Sona, piccola cittadina in provincia di Verona: 18.000 anime che ora arderanno per il brasiliano. Perché a Sona tifano quasi tutti, chi per il Verona, chi per l'Inter. E allora l'arrivo di Maicon, che rappresenta un colpo da novanta per la categoria, avrà il potere di infuocare la piazza. Il terzino è atterrato questa mattina a Roma, all'aeroporto di Fiumicino. Quasi 12 ore di viaggio in compagnia del figlio Felipe, 15 anni, anche lui tesserato con il Sona, per la categoria Juniores. Il ritorno a Verona è previsto nel pomeriggio, dopo qualche ora di macchina. Lì Maicon potrà ambientarsi nella sua nuova casa, poco distante da Milano, dove è diventato grande.

