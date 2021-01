Maicon è atterrato in Italia, inizia la nuova avventura con il Sona (Di venerdì 8 gennaio 2021) Dopo quasi 5 anni Maicon torna in Italia, l’obiettivo è quello di confermarsi un grande protagonista. L’ex Inter è stato per lungo tempo uno dei migliori terzini al mondo, adesso ha deciso di sposare il progetto del Sona. Il brasiliano è atterrato all’Aeroporto “Leonardo da Vinci” di Roma e successivamente è partito per Verona, poi inizierà ufficialmente la sua nuova esperienza. Il terzino è arrivato insieme al figlio Felipe, presente anche il direttore sportivo della squadra. L’intenzione è quella di portare il club ad altissimi livelli e disputare un campionato da grandissimo protagonista. La carriera di Maicon Photo by Marco Luzzani/Getty ImagesMaicon è un calciatore brasiliano, difensore del Sona. E’ stato considerato uno dei migliori calciatori ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 8 gennaio 2021) Dopo quasi 5 annitorna in, l’obiettivo è quello di confermarsi un grande protagonista. L’ex Inter è stato per lungo tempo uno dei migliori terzini al mondo, adesso ha deciso di sposare il progetto del. Il brasiliano èall’Aeroporto “Leonardo da Vinci” di Roma e successivamente è partito per Verona, poi inizierà ufficialmente la suaesperienza. Il terzino è arrivato insieme al figlio Felipe, presente anche il direttore sportivo della squadra. L’intenzione è quella di portare il club ad altissimi livelli e disputare un campionato da grandissimo protagonista. La carriera diPhoto by Marco Luzzani/Getty Imagesè un calciatore brasiliano, difensore del. E’ stato considerato uno dei migliori calciatori ...

