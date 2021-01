Maicon, dal tetto del mondo alla Serie D: così è arrivato al Sona (Di venerdì 8 gennaio 2021) Sona, un piccolo Comune in provincia di Verona, è popolato da 18.000 anime. Tutte, o quasi, conoscono Maicon Douglas Sisenando, nessuno però poteva immaginare che uno dei terzini più forti della storia del calcio potesse giocare nella loro squadra. Almeno fino ad oggi, quando il brasiliano è atterrato a Roma, all’aeroporto di Fiumicino, prima di raggiungere Verona in macchina. Dopo una carriera nell’élite del calcio mondiale Maicon riparte dalla Serie D, proprio da Sona. L’ex terzino di Inter e Roma a 39 anni ha deciso di scrivere una nuova pagina della sua carriera. Non la più blaSonata, ma di certo quella più pittoresca. Non sono stati i soldi a convincerlo, nemmeno la prospettiva di tornare ad alti livelli. Maicon è da sempre legato all’Italia, i ... Leggi su italiasera (Di venerdì 8 gennaio 2021), un piccolo Comune in provincia di Verona, è popolato da 18.000 anime. Tutte, o quasi, conosconoDouglas Sisenando, nessuno però poteva immaginare che uno dei terzini più forti della storia del calcio potesse giocare nella loro squadra. Almeno fino ad oggi, quando il brasiliano è atterrato a Roma, all’aeroporto di Fiumicino, prima di raggiungere Verona in macchina. Dopo una carriera nell’élite del calcio mondialeriparte dD, proprio da. L’ex terzino di Inter e Roma a 39 anni ha deciso di scrivere una nuova pagina della sua carriera. Non la più blata, ma di certo quella più pittoresca. Non sono stati i soldi a convincerlo, nemmeno la prospettiva di tornare ad alti livelli.è da sempre legato all’Italia, i ...

