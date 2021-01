Mafia | Salvini in via D' Amelio con la mascherina con foto e frase di Borsellino

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Palermo, 8 gen. (Adnkronos) - Il leader della Lega Matteoè arrivato in via D', a Palermo, nel luogo della strage in cui fu ucciso il giudice Paolocon cinque agenti della scorta, indossando unache ritrae il magistrato e unache disse prima di morire. "Me l'ha regalata l'assessore Alberto Samonà e per questo lo ringrazio", dice alla cronista che glielo chiede.

JohnHard3 : RT @Caffe_Graziella: #salvini : #moratti è una garanzia Certo,salvini,moratti sindaco di Milano dal 2006 al 2011.. Dopo la riforma del tito… - Rosyfree74 : RT @Caffe_Graziella: #salvini : #moratti è una garanzia Certo,salvini,moratti sindaco di Milano dal 2006 al 2011.. Dopo la riforma del tito… - TerlizziGerardo : RT @TerlizziGerard3: I Magistrati di sinistra di Palermo la devono smettere di perseguitare l'ex Ministro degli Intern Matteo Salvini, altr… - TerlizziGerard3 : RT @TerlizziGerard3: I Magistrati di sinistra di Palermo la devono smettere di perseguitare l'ex Ministro degli Intern Matteo Salvini, altr… - RStellata : BERLUSCONI PAGA LA MAFIA... LA MAFIA CON LE BOMBE AMMAZZA GLI ITALIANI... AMMAZZA FALCONE E BORSELLINO E... MELONI… -

Ultime Notizie dalla rete : Mafia Salvini

Il Tempo

Palermo, 8 gen. (Adnkronos) - Il leader della Lega Matteo Salvini è arrivato in via D'Amelio, a Palermo, nel luogo della strage in cui fu ucciso il ...Il leader della Lega Matteo Salvini è oggi a Palermo. Si è presentato subito in via D’Amelio, per rendere omaggio al giudice Paolo Borsellino e alla sua ...