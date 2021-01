Mafia | Salvini in via D’Amelio con la mascherina con foto e frase di Borsellino

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Palermo, 8 gen. (Adnkronos) – Il leader della Lega Matteoè arrivato in via, a Palermo, nel luogo della strage in cui fu ucciso il giudice Paolocon cinque agenti della scorta, indossando unache ritrae il magistrato e unache disse prima di morire. “Me l’ha regalata l’assessore Alberto Samonà e per questo lo ringrazio”, dice alla cronista che glielo chiede. L'articolo proviene da Ildenaro.it.