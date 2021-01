Mafia: Palermo, Salvini in via D'Amelio con mascherina con foto e frase Borsellino (2) (Di venerdì 8 gennaio 2021) (Adnkronos) - Ecco la frase di Borsellino scritta sulla mascherina indossata da Salvini a Palermo: "La lotta alla Mafia deve essere innanzitutto un movimento culturale che abitui tutti a sentire la bellezza del fresco profumo della libertà che si oppone al puzzo del compromesso morale, dell'indifferenza, della contiguità e quindi della complicità". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 8 gennaio 2021) (Adnkronos) - Ecco ladiscritta sullaindossata da: "La lotta alladeve essere innanzitutto un movimento culturale che abitui tutti a sentire la bellezza del fresco profumo della libertà che si oppone al puzzo del compromesso morale, dell'indifferenza, della contiguità e quindi della complicità".

L’arcivescovo di Monreale ricorda il piccolo Di Matteo

Monsignor Pennisi ricorda il bambino ucciso dalla mafia 25 anni fa PALERMO – “La resistenza alla mafia passa attraverso un rinnovato impegno educativo che porti a un cambiamento della mentalità, che d ...

