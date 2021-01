Lutto nel mondo della tv: morto Dearon Thompson, storico protagonista di ER (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il mondo della tv piange la scomparsa del talentuoso attore americano Dearon Thompson, l’iconico Malik McGrath di ER. Nelle scorse ore è emersa sul web la triste notizia della scomparsa improvvisa di Dearon Thompson, attore americano diventato popolare con il ruolo nella storica serie medical drama: ER – Medici in prima linea. Ad aver comunicato L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 8 gennaio 2021) Iltv piange la scomparsa del talentuoso attore americano, l’iconico Malik McGrath di ER. Nelle scorse ore è emersa sul web la triste notiziascomparsa improvvisa di, attore americano diventato popolare con il ruolo nella storica serie medical drama: ER – Medici in prima linea. Ad aver comunicato L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

rossanafrancio1 : RT @CiaoKarol: ++ Lutto nel mondo dello spettacolo: è morto Solange +++ UNA PREGHIERA PER TE! RIPOSA IN PACE ?????? - CiaoKarol : ++ Lutto nel mondo dello spettacolo: è morto Solange +++ UNA PREGHIERA PER TE! RIPOSA IN PACE ?????? - CiaoKarol : Lutto nello spettacolo: si è spento Solange, aveva 69 anni. Trovato morto nella sua abitazione: Lutto nel mondo del… - VTrend_it : Il famoso sensitivo è stato trovato senza vita nel suo appartamento. Il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali - infoitcultura : Lutto nel mondo della musica: morto il famoso dj Riccardo Cioni -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto nel Lutto nel volley: scomparso Giulio Di Mario Corriere dello Sport.it La Bassa piange don Ideo Iori Sacerdote e infermiere

REGGIO EMILIA. Diocesi di nuovo in lutto. Nel primo pomeriggio di ieri, nella Casa del Clero “San Giuseppe” di Montecchio, è morto don Ideo Iori, sacerdote guastallese. Don Ideo si è spento pochi gior ...

Lutto nel mondo della tv: morto Dearon Thompson, storico protagonista di ER

Il mondo della tv piange la scomparsa del talentuoso attore americano Dearon Thompson, l'iconico Malik McGrath di ER.

REGGIO EMILIA. Diocesi di nuovo in lutto. Nel primo pomeriggio di ieri, nella Casa del Clero “San Giuseppe” di Montecchio, è morto don Ideo Iori, sacerdote guastallese. Don Ideo si è spento pochi gior ...Il mondo della tv piange la scomparsa del talentuoso attore americano Dearon Thompson, l'iconico Malik McGrath di ER.