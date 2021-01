L’uscita indegna di Trump ha cancellato quel poco di buono che era riuscito a fare

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Con la sua indecorosa dipartita dalla carica di presidente, Donaldha fatto del male a se stesso, al suo partito e agli Stati Uniti d’America. Di alcune cose avrebbe potuto essere orgoglioso: i suoi tagli alle tasse e la deregolamentazione, che hanno avuto un buon impatto sull’economia del Paese. Non sono stati solo gli americani più ricchi a beneficiarne, ma anche gli afroamericani e gli ispanici, che hanno votato per lui in numero maggiore rispetto al 2016. Le sue dichiarazioni sul Covid-19 sono state assurde, ma almeno – a differenza dei leader politici europei – ha ordinato abbastanza vaccini dimostrando un ottimo tempismo e ha fornito sostegno governativo alla società Moderna. Quest’ultima è un’altra cosa di cuiavrebbe potuto prendersi il merito. Ma il suo comportamento dopo la sconfitta elettorale ha fatto sì che la gente non potrà ...