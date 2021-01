L’uomo ritratto in questa foto non è Mike Pence, ma un pornoattore (Di venerdì 8 gennaio 2021) L’8 gennaio 2020 su Facebook è stato pubblicato un post che mette a confronto due foto: la prima ritrae il vice-presidente degli Stati Uniti Mike Pence durante gli anni del suo mandato, mentre la seconda (visibilmente datata) un uomo biondo con la canottiera sollevata all’altezza del petto che abbraccia un altro uomo. Le foto sono accompagnate da un commento, pubblicato dall’autore del post, che recita: «Mike Pence sta cercando di rimuovere questo da Internet…». Il sottinteso è che L’uomo biondo della seconda foto sia l’attuale vicepresidente degli Stati Uniti. L’immagine oggetto della nostra verificaSi tratta di una notizia falsa. Come hanno raccontato nel 2016 i colleghi di Buzz, il confronto è stato diffuso da alcuni utenti Facebook americani ... Leggi su facta.news (Di venerdì 8 gennaio 2021) L’8 gennaio 2020 su Facebook è stato pubblicato un post che mette a confronto due: la prima ritrae il vice-presidente degli Stati Unitidurante gli anni del suo mandato, mentre la seconda (visibilmente datata) un uomo biondo con la canottiera sollevata all’altezza del petto che abbraccia un altro uomo. Lesono accompagnate da un commento, pubblicato dall’autore del post, che recita: «sta cercando di rimuovere questo da Internet…». Il sottinteso è chebiondo della secondasia l’attuale vicepresidente degli Stati Uniti. L’immagine oggetto della nostra verificaSi tratta di una notizia falsa. Come hanno raccontato nel 2016 i colleghi di Buzz, il confronto è stato diffuso da alcuni utenti Facebook americani ...

