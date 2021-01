L’Ue raddoppia i vaccini, von der Leyen: “Ordinate altri 300 milioni di dosi” (Di venerdì 8 gennaio 2021) La presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, ha dato l’annuncio durante una conferenza stampa: avranno la priorità gli over 65. Da 300 a 600 milioni di dosi del… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 8 gennaio 2021) La presidente della Commissione Ue, Ursula von der, ha dato l’annuncio durante una conferenza stampa: avranno la priorità gli over 65. Da 300 a 600didel… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

