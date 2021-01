Lucchese | arriva Petrovic Il comunicato ufficiale dell’Entella

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Lalo aveva annunciato già da tempo, ma adesso èta la conferma della Virtus Entella. Il 21enne serbo Tomisi trasferisce in prestito alla formazione toscana. Scesa di categoria per, che dovrà ora confermarsi in Serie C. Questo il: “La Virtus Entella comunica di aver perfezionato l’accordo con la societàper la cessione a titolo temporaneo dell’attaccante Tomi. Un grande in bocca al lupo per la nuova avventura da parte del presidente Gozzi e di tutta la famiglia Entella”. Foto: Sito Virtus Entella L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.