L’ostracismo dei social contro Trump? La democrazia è un’altra cosa (Di venerdì 8 gennaio 2021) La notizia ha fatto il giro del mondo in una manciata di minuti e non poteva essere diversamente. Facebook e Twitter, a seguito dell’invasione violenta di Capitol Hill costata la vita a quattro persone, hanno bloccato i profili social di Donald Trump, ancora per qualche giorno Presidente in carica degli Stati Uniti d’America, per scongiurare il rischio che quest’ultimo li utilizzasse per incendiare le folle e osteggiare l’avvicendamento alla guida del Paese con Joe Biden, Presidente eletto e suo successore. “Riteniamo che i rischi di permettere al Presidente di continuare a utilizzare il nostro servizio durante questo periodo siano troppo grandi” ha scritto ieri Mark Zuckerberg sul suo profilo Facebook per spiegare la decisione di bloccare Trump, e ha poi aggiunto: “Gli eventi scioccanti delle ultime 24 ore dimostrano chiaramente che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 gennaio 2021) La notizia ha fatto il giro del mondo in una manciata di minuti e non poteva essere diversamente. Facebook e Twitter, a seguito dell’invasione violenta di Capitol Hill costata la vita a quattro persone, hanno bloccato i profilidi Donald, ancora per qualche giorno Presidente in carica degli Stati Uniti d’America, per scongiurare il rischio che quest’ultimo li utilizzasse per incendiare le folle e osteggiare l’avvicendamento alla guida del Paese con Joe Biden, Presidente eletto e suo successore. “Riteniamo che i rischi di permettere al Presidente di continuare a utilizzare il nostro servizio durante questo periodo siano troppo grandi” ha scritto ieri Mark Zuckerberg sul suo profilo Facebook per spiegare la decisione di bloccare, e ha poi aggiunto: “Gli eventi scioccanti delle ultime 24 ore dimostrano chiaramente che ...

