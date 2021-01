Lorella Cuccarini positiva al Covid | reality Dad per gli studenti della scuola di Amici

fanpage : Lorella Cuccarini è positiva al Covid19, dovrà interrompere le lezioni in presenza ad #Amici - MediasetTgcom24 : Lorella Cuccarini positiva al Covid-19: è asintomatica e sta bene #lorellacuccarini - Daviderel4 : RT @HuffPostItalia: Lorella Cuccarini è positiva al Covid-19 - VanityFairIt : Ad «Amici 20» si collegherà da casa - louisfornellist : RT @HuffPostItalia: Lorella Cuccarini è positiva al Covid-19 -

Ultime Notizie dalla rete : Lorella Cuccarini

“Siamo preoccupati per l’attuale andamento della curva dei contagi in Sicilia. Lo ha dichiarato il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci. Per questo – ha proseguito – abbiamo chiesto al mi ...Cuccarini spiegherà di essere in attesa del tampone negativo prima di poter tornare a registrare il talent show in presenza.