L’Oms lancia l’allarme. La variante inglese del Covid-19 dilaga in 22 Paesi Ue. E’ necessario intensificare le misure sanitarie (Di venerdì 8 gennaio 2021) La pandemia di coronavirus non risparmia l’Europa e il resto del mondo. A livello globale, sono oltre 87,5 milioni i casi di Covid-19 e quasi 1,9 milioni i morti, con gli Usa che restano il Paese ampiamente più colpito con oltre 21 milioni di infezioni confermate e più di 362mila decessi. L’Oms, alla luce della variante inglese ad oggi rilevata in 22 Paesi in Europa, parla di situazione “allarmante” ed esorta gli Stati a intensificare le misure sanitarie. Una delle situazioni più delicate è in Germania, con la cancelliera Angela Merkel che avverte: “Ci aspettano ancora i mesi più duri della pandemia”. Tuttavia, grazie ai vaccini c’è in parallelo “un po’ di speranza”. Su questo fronte la Bayer ha firmato un accordo di collaborazione con l’azienda ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 8 gennaio 2021) La pandemia di coronavirus non risparmia l’Europa e il resto del mondo. A livello globale, sono oltre 87,5 milioni i casi di-19 e quasi 1,9 milioni i morti, con gli Usa che restano il Paese ampiamente più colpito con oltre 21 milioni di infezioni confermate e più di 362mila decessi., alla luce dellaad oggi rilevata in 22in Europa, parla di situazione “allarmante” ed esorta gli Stati ale. Una delle situazioni più delicate è in Germania, con la cancelliera Angela Merkel che avverte: “Ci aspettano ancora i mesi più duri della pandemia”. Tuttavia, grazie ai vaccini c’è in parallelo “un po’ di speranza”. Su questo fronte la Bayer ha firmato un accordo di collaborazione con l’azienda ...

