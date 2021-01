Lombardia zona arancione fino al 15 gennaio: in regione l'Rt più alto d'Italia (Di venerdì 8 gennaio 2021) Milano, 8 gennio 2021 - Passano in area arancione le Regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia , Sicilia e Veneto. Il ministro della Salute, Roberto Speranza , sulla base dei dati e delle ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 8 gennaio 2021) Milano, 8 gennio 2021 - Passano in areale Regioni Calabria, Emilia Romagna,, Sicilia e Veneto. Il ministro della Salute, Roberto Speranza , sulla base dei dati e delle ...

Agenzia_Ansa : #Covid, in zona arancione Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto. Nuova ordinanza del ministro dell… - Corriere : ?? Da lunedì 11 gennaio Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Calabria e Sicilia andranno in zona arancione, mentre le… - Corriere : ?? Le Regioni in zona arancione e in zona gialla da lunedì (nessuna è in zona rossa) - earthlingodditi : Da lunedì zona arancione per Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia, Calabria e Sicilia (compresi domani e dopodomani).… - SmorfiaDigitale : Calabria, Emilia, Lombardia Sicilia e Veneto in zona arancione: ecco i dati del ... -

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia zona Decreto gennaio 2021, Lombardia 'zona gialla rinforzata': cosa cambia dal 7 al 15 gennaio IL GIORNO Da domenica Sicilia “Zona arancione” Covid

Facebook Shares Zona arancione per Sicilia, Calabria, Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. Lo prevede una nuova ordinanza che sarà firmata in serata dal ministro della Salute Roberto Speranza e andrà i ...

Covid Lombardia, accordo tra Regione e medici famiglia per vaccini

È stato siglato questa mattina infatti l'accordo tra la Regione e le principali organizzazioni sindacali dei medici di medicina generale (Fimmg e Snami). Vicesegretario nazionale Fimmg: “Si parte appe ...

Facebook Shares Zona arancione per Sicilia, Calabria, Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. Lo prevede una nuova ordinanza che sarà firmata in serata dal ministro della Salute Roberto Speranza e andrà i ...È stato siglato questa mattina infatti l'accordo tra la Regione e le principali organizzazioni sindacali dei medici di medicina generale (Fimmg e Snami). Vicesegretario nazionale Fimmg: “Si parte appe ...