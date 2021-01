Lombardia, Veneto, Emilia, Calabria e Sicilia saranno arancioni dall’11 gennaio (Di venerdì 8 gennaio 2021) (foto: Antonio Masiello/Getty Images)Come previsto dall’ultimo decreto-legge post feste natalizie, dal 10 al 15 gennaio l’Italia torna a suddividersi in zone indicate con colori differenti a seconda del rischio di contagio di Covid-19. In base ai dati del monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanità (Iss) e del ministero della Salute, dopo un consulto con il Comitato tecnico scientifico (Cts), il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato una nuova ordinanza che entrerà in vigore da lunedì 11 a venerdì 15 gennaio, quando scadrà il dcmp attualmente in vigore. Con il nuovo provvedimento, restano in zona arancione (perché tutta la penisola sarà comunque di questo colore il 9 e il 10 gennaio) Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e ... Leggi su wired (Di venerdì 8 gennaio 2021) (foto: Antonio Masiello/Getty Images)Come previsto dall’ultimo decreto-legge post feste natalizie, dal 10 al 15l’Italia torna a suddividersi in zone indicate con colori differenti a seconda del rischio di contagio di Covid-19. In base ai dati del monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanità (Iss) e del ministero della Salute, dopo un consulto con il Comitato tecnico scientifico (Cts), il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato una nuova ordinanza che entrerà in vigore da lunedì 11 a venerdì 15, quando scadrà il dcmp attualmente in vigore. Con il nuovo provvedimento, restano in zona arancione (perché tutta la penisola sarà comunque di questo colore il 9 e il 10Romagna,e ...

