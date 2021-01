Lombardia, Veneto, Emilia, Calabria e Sicilia in zona arancione dall’11 gennaio (Di venerdì 8 gennaio 2021) Cinque regioni in zona arancione a partire da lunedì 11gennaio. Sono Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Calabria e Sicilia. Tutte le altre dovrebbero rimanere in zona gialla. Nessuna dovrebbe essere in zona rossa. La divisione per colori è data da dati del monitoraggio dell’Istituto superiore di Sanità e ufficializzata da un’ordinanza del ministero della Salute. Leggi su vanityfair (Di venerdì 8 gennaio 2021) Cinque regioni in zona arancione a partire da lunedì 11gennaio. Sono Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Calabria e Sicilia. Tutte le altre dovrebbero rimanere in zona gialla. Nessuna dovrebbe essere in zona rossa. La divisione per colori è data da dati del monitoraggio dell’Istituto superiore di Sanità e ufficializzata da un’ordinanza del ministero della Salute.

