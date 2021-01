Lombardia, Gallera: “Nessun rimpianto, Covid esperienza estenuante” (Di venerdì 8 gennaio 2021) “Nessun rimpianto, ho sempre inteso la politica come servizio per i cittadini”, così Giulio Gallera, ormai ex Assessore al Welfare della Regione Lombardia, commenta il rimpasto che lo ha escluso dalla Giunta. Un’esclusione tout-court, che vede l’esponente di Forza Italia fuori anche dalle nomine dei sottosegretari. L’interessato smentisce le ricostruzioni giornalistiche sul suo presunto tentativo di rimanere nella squadra regionale, seppure con un altro ruolo: “A seguito della decisione dei partiti della coalizione di portare alcuni avvicendamenti all’interno della Giunta, ho ritenuto concluso il mio ‘turno di guardia’. Al di là delle fantasiose ricostruzioni, non ho preteso Nessun altro incarico amministrativo. Quest’ultimo anno mi ha fortemente provato, il Coronavirus non ha concesso alcuna ... Leggi su tpi (Di venerdì 8 gennaio 2021) “, ho sempre inteso la politica come servizio per i cittadini”, così Giulio, ormai ex Assessore al Welfare della Regione, commenta il rimpasto che lo ha escluso dalla Giunta. Un’esclusione tout-court, che vede l’esponente di Forza Italia fuori anche dalle nomine dei sottosegretari. L’interessato smentisce le ricostruzioni giornalistiche sul suo presunto tentativo di rimanere nella squadra regionale, seppure con un altro ruolo: “A seguito della decisione dei partiti della coalizione di portare alcuni avvicendamenti all’interno della Giunta, ho ritenuto concluso il mio ‘turno di guardia’. Al di là delle fantasiose ricostruzioni, non ho pretesoaltro incarico amministrativo. Quest’ultimo anno mi ha fortemente provato, il Coronavirus non ha concesso alcuna ...

