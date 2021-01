Lombardia, Gallera fuori dalla Giunta Fontana. La Moratti nuovo assessore al Welfare e vicepresidente (Di venerdì 8 gennaio 2021) “Letizia Moratti sarà vice presidente della Regione Lombardia e assessore al Welfare”. E’ quanto ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, oggi nel corso della conferenza stampa a Palazzo Lombardia da dove ha annunciato ufficialmente la composizione della nuova Giunta. Sostenuta dal fondatore di Forza Italia, Letizia Moratti, 71 anni, è stata ministra dell’Istruzione, ex sindaca di Milano ed ex presidente della Rai. Oltre alla Moratti, che prende il posto di Giulio Gallera, entrano al Pirellone anche l’ex ministra del governo gialloverde, Alessandra Locatelli, al posto di Silvia Piani alla Famiglia e le deleghe di Solidarietà sociale, Disabilità e Pari Opportunità. Il leghista ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 8 gennaio 2021) “Letiziasarà vice presidente della Regioneal”. E’ quanto ha detto il presidente della Regione, Attilio, oggi nel corso della conferenza stampa a Palazzoda dove ha annunciato ufficialmente la composizione della nuova. Sostenuta dal fondatore di Forza Italia, Letizia, 71 anni, è stata ministra dell’Istruzione, ex sindaca di Milano ed ex presidente della Rai. Oltre alla, che prende il posto di Giulio, entrano al Pirellone anche l’ex ministra del governo gialloverde, Alessandra Locatelli, al posto di Silvia Piani alla Famiglia e le deleghe di Solidarietà sociale, Disabilità e Pari Opportunità. Il leghista ...

