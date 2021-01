Lombardia | Fontana ufficializza i nuovi nomi della giunta | Gallera fuori | Moratti assessore e vicepresidente Dentro Locatelli e Guidesi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 gennaio 2021)Letizia. Non solo comeal Welfare, ma anche come. Are il cambioguardia è il presidenteRegione Attilio, che dopo giorni di confronto con la sua maggioranza ha trovato un’intesa sui. Arrivano al Pirellone anche due deputatiLega che hanno fatto parte del governo gialloverde, il ministro per la Famiglia Alessandrae l’ex sottosegretario ai rapporti con il Parlamento Guidoavrà la delega alla ...