Lombardia, Fontana conferma l’uscita di Gallera dalla giunta: “Ha svolto un lavoro molto pesante, era stanco” (Di venerdì 8 gennaio 2021) Giulio Gallera non avrà alcun incarico nella nuova giunta della Lombardia. Lo ha spiegato il presidente della Regione Attilio Fontana nel corso di una conferenza stampa in cui ha ufficializzato il rimpasto. “Giulio Gallera ha svolto un lavoro molto pesante, era particolarmente stanco e quindi ha condiviso l’avvicendamento”, ha detto Fontana. Nel corso della conferenza stampa, il presidente Fontana ha poi ringraziato gli assessori uscenti Silvia Piani, Martina Cambiaghi e Giulio Gallera. “Voglio ringraziare – ha detto Fontana – chi ha lavorato con me in questi tre anni, hanno messo a disposizione il loro impegno e le loro capacità e sicuramente hanno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 gennaio 2021) Giulionon avrà alcun incarico nella nuovadella. Lo ha spiegato il presidente della Regione Attilionel corso di una conferenza stampa in cui ha ufficializzato il rimpasto. “Giuliohaun, era particolarmentee quindi ha condiviso l’avvicendamento”, ha detto. Nel corso della conferenza stampa, il presidenteha poi ringraziato gli assessori uscenti Silvia Piani, Martina Cambiaghi e Giulio. “Voglio ringraziare – ha detto– chi ha lavorato con me in questi tre anni, hanno messo a disposizione il loro impegno e le loro capacità e sicuramente hanno ...

